Борис Джонсон опозорился при броске гранаты во время тренировки с ВСУ

Фото, видео: Youtube.com / 10 Downing Street

Подавший в отставку скандальный премьер-министр вызвал резкую критику в свой адрес, посетив военную базу в Северном Йоркшире.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опозорился во время тренировки с украинскими националистами. К такому выводу пришли читатели британской газеты Daily Mail, уделив особое внимание инциденту с гранатой.

Видео с тренирующимся военному мастерству Джонсоном минувшим днем появилось на официальном YouТube-канале 10 Downing Street. На протяжении ролика подавший в отставку премьер бросает гранату, учится стрелять из противотанкового ракетного комплекса NLAW, садится за пулемет, а также позирует вместе с боевиками ВСУ. Все это происходит на военной базе в Северном Йоркшире, где совместно тренировались британские и украинские военнослужащие.

После просмотра видео читатели Daily Mail разразились резкой критикой в адрес Джонсона. Многие обратили внимание на лицо Бориса во время метания гранаты — премьер-министр выглядел слишком серьезно для человека, который бросает всего лишь макет. Вдобавок, несмотря на долгое прицеливание, кинуть снаряд далеко у него так и не вышло. Критиковали и за другое.

Борис Джонсон. Фото: Youtube.com / 10 Downing Street

«Этого парня я бы и близко не подпустил к своему взводу, вот уж точно»;

«Борис критиковал Путина за то, что тот ведет себя „как мачо“. А сам-то что? Не могу понять, зачем они устраивают эту фотосессию, это выглядит смешно»;

«Он делает фото для мемуаров, пока мы страдаем от повышения цен на бензин и продукты»;

«Он просто дурачится и играет в игрушки, пока страна разваливается. Джонсон больше думает об украинцах, чем о своей собственной стране», — написали пользователи.

Борис Джонсон объявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне множества скандалов. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина — еще примерно семь недель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Джонсон попрощался с парламентом словами Терминатора.