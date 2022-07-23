«Спартак» разгромил «Краснодар» и одержал первую победу над ним с марта 2021 года

Фото: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

Футболисты московского клуба впервые смогли выиграть под руководством Гильермо Абаскаля.

Футболисты московского клуба «Спартак» разгромили коллег из «Краснодара» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых. Это их первая победа над клубом с марта 2021 года и под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

Гильермо Абаскаль. www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

«Спартак» играл на поле «Краснодара». Среди красно-белых особенно отличился Роман Зобнин, забив по голу на 30-й и 52-й минутах.

Роман Зобнин. www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

Еще по одному мячу в ворота противника отправили Квинси Промес (46-я минута) и Виктор Мозес (83). Среди игроков «Краснодара» голом отметился Эдуард Сперцян (60).

Матч «Краснодар» — «Спартак». www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

Фанаты «Спартака» ждали этой победы около 15 месяцев — красно-белые обыграли «Краснодар» впервые с 7 марта 2021 года. Тогда они разгромили их на своем поле со счетом 6:1. После этого «Краснодар» дважды обыграл «Спартак» с одинаковым счетом — 2:1.

Сейчас красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе четыре очка. Возглавляет ее ЦСКА с шестью очками. «Краснодар» с одним очком расположился на 12-й строчке.

В следующем туре футболисты «Спартака» выйдут на поле против «Оренбурга», а «Краснодар» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом». Матчи пройдут 31 июля и 29 июля соответственно.

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