ВСУ не разлучит: покалеченной во время обстрела девушке сделали предложение руки и сердца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; 5-tv.ru

Мужчина разговаривал по телефону со своей возлюбленной, когда украинские националисты начали обстреливать Донецк. В результате она потеряла часть ноги.

Тяжело раненая жительница Донецка Анастасия получила предложение руки и сердца прямо в больнице. Возлюбленный девушки Олег примчался к ней из Сургута после того, как прямо во время телефонного разговора с ним она попала под обстрел ВСУ.

В результате Анастасия потеряла часть ноги, ей предстоит реабилитация. Однако проходить ее она будет уже, возможно, в статусе супруги. Как призналась сама девушка 5-tv.ru, ее мужчина сильно волновался, когда предлагал ей выйти за него замуж.

«Он сделал предложение даже не в палате. Для него это вообще в первый раз в жизни, никому никогда не предлагал. Сам не знает как это, чего. Тем более в больнице, обстоятельства. Просто достал кольцо и говорит: я не знаю, как это делать. Руки трусятся у него, просто предложил: „Выйдешь за меня замуж?“. Ну все, конечно, сказала да. Надел колечко, сказал, что любит, не оставит», — поделилась воспоминаниями Анастасия.

По словам девушки, со своим женихом она познакомилась в соцсети несколько лет назад. Они переписывались долгое время, не предполагая, что это выльется во что-то серьезное.

«Мы просто общались „привет, как дела“ и все. В прошлом году он приезжал в Донецк, но у нас не получилось встретиться. А в этом году в апреле он приехал, и все как-то у нас так быстро закружилось. Я никогда не верила, что такое может быть», — призналась счастливая невеста.

Она также не предполагала, что на их долю выпадет столь жуткое испытание. В тот день, когда Анастасию ранили, Олег разговаривал с ней по телефону. Он не сразу поверил в ранение, но потом продолжал говорить с возлюбленной, чтобы она не потеряла сознание. Отключился только тогда, когда девушка начала получать помощь.

Сам мужчина — бывший военнослужащий Донецкой народной республики. Олег служил в ДНР с 2014-го по 2016 год. Уволился после того, как получил тяжелое ранение.

Своей возлюбленной мужчина подарил не только жетон, на котором выбиты их имена с общей фамилией, но и преподнес по всем правилам помолвочное кольцо — Анастасия продемонстрировала украшение съемочной группе.

Сейчас пара собирается перебираться в Россию вместе с сыном девушки и ее мамой. Там она уже будет проходить курс реабилитации.

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