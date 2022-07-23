В США заявили о победе России над Западом на трех фронтах

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Бывший разведчик Скотт Риттер признал: в ситуации с кризисом виновата совсем не РФ. Бумеранг сработал для Европы и Америки «на ура».

Россия избрала максимально грамотную тактику в условиях кризиса. Ей удалось одержать победу над Западом сразу на трех фронтах: в сфере экономики, политики и на поле боя. С таким заявлением выступил бывший разведчик из США Скотт Риттер.

По словам экс-офицера, несмотря на санкции «коллективного Запада» РФ сумела ввести свои правила игры, благодаря чему абсолютно оправдывает свое звание сверхдержавы. Бумеранг в случае с Европой и Америкой, которые сегодня выступают в роли истинных агрессоров, сработал на все 100%.

«Россия побеждает на всех фронтах. На военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации президента США Джо Байдена», — заметил Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Латинская Америка отвернулась от США из-за России.