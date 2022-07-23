В Минобороны Турции опровергли причастность России к обстрелу порта Одессы
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС
В настоящий момент детали инцидента тщательно расследуются.
В Минобороны Турции заявили о непричастности России к инциденту с обстрелом порта Одессы. Как отметил глава иностранного ведомства Хулуси Акар, детали случившегося будут тщательно изучены.
В официальном заявлении министр национальной обороны Турции подчеркнул, что в Москве знают о расходящихся слухах и опровергают какое-либо участие в произошедшем.
«Было заявлено, что Россия не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — приводит слова Акара CNN Turk.
Информация об атаке порта Одессы появилась в сети утром 23 июля. Сообщалось, что после серии взрывов там начался пожар. Никакой официальной информации о якобы произошедшем ЧП не поступало.