В Минобороны Турции опровергли причастность России к обстрелу порта Одессы

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В настоящий момент детали инцидента тщательно расследуются.

В Минобороны Турции заявили о непричастности России к инциденту с обстрелом порта Одессы. Как отметил глава иностранного ведомства Хулуси Акар, детали случившегося будут тщательно изучены.

В официальном заявлении министр национальной обороны Турции подчеркнул, что в Москве знают о расходящихся слухах и опровергают какое-либо участие в произошедшем.

«Было заявлено, что Россия не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — приводит слова Акара CNN Turk.

Информация об атаке порта Одессы появилась в сети утром 23 июля. Сообщалось, что после серии взрывов там начался пожар. Никакой официальной информации о якобы произошедшем ЧП не поступало.