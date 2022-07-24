Алферова ответила отказом на страстное желание Абдулова завести ребенка

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Бывшая супруга народного артиста предпочла карьеру материнству, считает вдова Николая Караченцова.

Народный артист РСФСР Александр Абдулов страстно мечтал о ребенке от Ирины Алферовой и предлагал ей зачать, однако актриса отказалась. Об этом рассказала вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

По ее словам, Абдулов всегда тепло относился к детям, поэтому мысль об отцовстве была ему близка. Однако представления актера о счастливой семейной жизни не совпадали с представлениями Алферовой, с которой он состоял в отношениях.

«Он обожал детей и мечтал, чтобы Ира Алферова от него родила. Но Ира не хотела. Почему — не знаю. Скорее всего, ребенок — обуза для актрисы. Алферова предпочла карьеру», — цитирует Поргину «Экспресс газета».

У Абдулова есть единственная дочь Евгения, но после смерти появилась информация о наличии у него внебрачных сыновей. Впрочем, до сих пор они не подтвердились.