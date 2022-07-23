Кто бы мог подумать: чьими голосами Шатунов пел на своих концертах

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Секрет в фонограмме или уникальных возможностях артиста? Почему композиции всегда получались по-разному?

За 30 лет концертной деятельности Юрий Шатунов, в отчие от многих артистов своего поколения, сумел сохранить аудиторию. Певца часто критиковали за вокал и исполнение под фонограмму, но его песни и в 90-е, и в нулевые, и сейчас публика по-прежнему принимает на ура.

Однако как-то, в 2018 году, фанаты все же поинтересовались у звезды «Ласкового мая», почему время от времени его голос звучит по-разному. Это был, в частности, намек на то, что в 90-е существовало несколько составов группы, и пели они под обычный магнитофон.

На этот вопрос у артиста нашлись свои аргументы. Дело вовсе не в фонограмме, а в том, что и как должен петь артист, пояснил Юрий.

«Голос меняется от многих факторов. Во-первых, от тональности. Во-вторых, от настроения исполнения. От подачи, от темпа песни. Причин очень много. И голос всегда звучит по-разному», — цитирует артиста «7 дней.ru».

Певец пояснил, что если артист хочет передать какие-то чувства, он должен петь нежно, с придыханием. Если жестко — то выбрать другую манеру исполнения.

«Отсюда, конечно, голос меняется. Не только тембрально, но и эмоционально. <…> Все, что есть от природы — голос не меняет. Он как был, так и есть», — оправдывался Юрий.

Впрочем, то, что «Ласковый май» имела несколько составов — это факт. Благодаря этому группа выступала по восемь раз в день. В 1989 году коллектив дал рекордных 2,5 тысячи концертов, а в новогодние праздники 1990 года собрал 13 аншлаговтв «Олимпийском» в Москве.

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