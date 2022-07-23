Потеряла много крови: что известно о состоянии пострадавшей от лап обезьяны девочки

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Родители двухлетней малышки еле выбили ребенка из лап агрессивного примата.

Пострадавшая от нападения обезьяны двухлетняя девочка идет на поправку. Однако, согласно данным 5-tv.ru, ребенок потерял 300 миллилитров крови. Также у малышки были серьезно травмированы пальцы на руках и ногах, порваны сухожилия.

Сейчас девочку вместе с мамой уже перевели в обычную палату. Ее жизни ничто не угрожает. Как рассказала в своем Telegram-канале уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, самое страшное уже позади. Врачи восстановили подвижность пальцев девочки.

«Семья приехала из ЛНР совсем недавно. Собираются остаться на постоянное жительство у нас в Московской области, — отметила она. — Мы с семьей на связи. А виновные будут наказаны».

Двухлетняя девочка пострадала в результате нападения обезьяны в Подмосковье. Ребенок гулял с другими детьми, когда неожиданно на них напрыгнул агрессивный примат. Животное сбежало из частного зоопарка по соседству.

Родителям удалось с трудом вырвать девочку из цепких лап зверя. По факту произошедшего, как сообщала подмосковная прокуратура, отдел дознания МУ МВД «Мытищинское» возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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