Врачи рассказали о связи ночного кашля с развитием рака

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Со временем онкологическое заболевание дает знать о себе и с помощью других симптомов.

Ночной кашель может сигнализировать о развитии рака толстого кишечника. Об этом пишет британское издание Daily Express со ссылкой на врачей.

«Общие признаки рака кишечника на ранней стадии обычно заметны при посещении туалета, включая кровотечение из прямой кишки и обнаружение крови в стуле», — сказано в материале.

Однако на более поздних стадиях течения болезни появляется постоянный кашель, который усиливается ночью. Это показатель того, что колоректальный рак достиг легких.

Кроме того, в симптоматику распространения рака включают одышку, кашель с кровью и частые инфекции грудной клетки.