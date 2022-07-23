Переселившиеся в США музыканты Little Big запланировали тур по России
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Путешествие панк-поп-рейв-группа хочет начать с Калининграда в конце августа, а закончить в Москве в декабре.
Уехавшая в США группа Little Big собирается гастролировать по России, согласно данным «Яндекс. Афиша». Коллектив, который теперь именует себя «панк-поп-рейв-группой из Лос-Анджелеса», запланировал начать тур с Калининграда в конце августа. Всего в афише представлено 25 городов, конечной точкой же обозначен концерт в Москве в декабре.
Об отъезде Little Big из России стало известно в июне, когда группа выступила с критикой спецоперации РФ по защите Донбасса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин отрицает, что желал лишить гражданства группу Little Big. Продюсер призывает участников коллектива опубликовать компромат, который они якобы «собрали» о нем.
Продюсер Сергей Лавров предсказал судьбу внезапно эмигрировавших в Америку участникам группы Little Big. Несколько лет назад, благодаря песне UNO, коллектив приобрел известность. На YouTube клип на композицию набрал более 243 миллионов просмотров. Как отметил Лавров — у коллектива есть шансы быть популярными за границей, но не очень большие: все же основная аудитория была российской.