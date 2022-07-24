Диетолог Копытько посоветовала отказаться от круассанов на завтрак
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Вся беда популярнейшего французского блюда на завтрак заключается в муке, из которой делают выпечку.
Если телом вы живете в России, а душой во Франции, предпочитая на завтрак круассан с кофе, то лучше во всех смыслах вернуться на родину. Такой рекомендацией поделилась врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.
По словам специалиста, есть на завтрак круассан с кофе неправильно с точки зрения современной диетологии.
«Круассан является несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом. Если его съесть, то в организме будет запущен процесс накопления жира», — цитирует радио Sputnik слова Копытько.
Все дело в ингредиенте, который используют для приготовления блюда — в муке высшего сорта. Врач отмечает, что там есть калории, углеводы и насыщенные жиры, а белка, витаминов, минералов и пищевых волокон практически нет.
«Лучше заменить классический круассан хлебом или хлебобулочными изделиями из муки более грубого помола. Там будет больше полезных составляющих», — подытожила врач.
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