Продал все и всех: в сети оценили «успехи» Зеленского кавером на песню «Любэ»

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian President's Office

Переиначив стихи произведения, подписчик назвал президента продажным, а хейтеры тут же подхватили ноту.

Подписчики Владимира Зеленского в соцсетях оценили его успехи словами из песни группы «Любэ». Правда, произведение претерпело некоторые изменения. Суть его в том, что как бы ни хвастался президент Украины своими достижениями, его словам нельзя верить и исход происходящего очевиден. Познакомиться с новым вариантом песни можно на странице Зеленского в Instagram*, в комментариях к одному из его постов.

«Комбат-батяня,

Батяня-комбат,

Ты продал три танка

И мой автомат.

Продал батарею,

Продал батальон.

И к русским вдобавок

Ты сдался в полон», — написал подписчик.

Instagram* / zelenskiy_official

Комментарий сорвал лайки и аплодисменты в сети. Солидарность пользователю проявили и другие подписчики. Кто-то призвал Зеленского сдаваться, кто-то назвал его клоуном и говоруном, а кто-то — беспозвоночным. В общем в выражениях хейтеры не стесняются.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ФРГ потребовали от Зеленского незамедлительной капитуляции перед Россией.

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