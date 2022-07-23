«Измена ей к лицу»: приехавший на отдых Богомолов уличил Собчак в неверности

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Недавно Ксения Собчак шуточным ответом опровергла слухи о любовнице мужа. Однако режиссер решил сам вновь поднять эту тему после увиденного в отпуске.

Новый год своей жизни — 47-летие — Константин Богомолов решил начать с отдыха. Поэтому вслед за женой Ксенией Собчак отправился в Европу. Однако вместо подарка застал жену за изменой.

Напомним, в последние месяцы то и дело появляются слухи о разладе в звездном семействе. Масла в огонь подлил недавно и сам режиссер, который представил публике новую любовь. Однако если Богомолов в своем признании имел в виду дочку от первого брака Анну, то некоторые восприняли информацию несколько иначе.

Сначала высказаться о якобы любовнице решила Собчак. В шуточном форме она все опровергла. А после в той же юморной манере высказался и Богомолов.

«Прибыл в тепло и застал дочь еще более взрослой, а жену изменяющей мне с солнцем и морем. Измена ей к лицу. Я не разрушаю семейные ценности? Свою зелено-бледную рожу пока не покажу. Надо прийти в себя и нивелировать дисбаланс в цвете и свежести составляющих семейство лиц», — подписал совместный снимок с Собчак Богомолов в сети.

Фото: Instagram* / konbog75

Тем самым он в очередной раз отметил — в его семье никакого разлада нет, и третьи лица не присутствуют в отношениях. Поклонники оценили поддержали шуточный ответ Богомолова и присоединились к поздравлениям с днем рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности.

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