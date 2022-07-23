ВС России уничтожили более 60 националистов формирования «Донбасс»

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

Артиллерийский удар был нанесен по позициям боевиков в районе населенного пункта Верхнекамское.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли артиллерийский удар по позициям националистической группировки «Донбасс». В результате удара в районе населенного пункта Верхнекамское было ликвидировано более 60 украинских боевиков. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения ликвидировано более 60 боевиков», — сообщил представитель ведомства.

Кроме того, Игорь Конашенков добавил, что в населенном пункте Апостолово Днепропетровской области ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ. В результате удара уничтожено до двухсот человек личного состава, а также девять орудий и различная боевая техника.

Накануне Минобороны сообщало о ликвидации пункта дислокации нацистов группировки «Черная сотня» в Краматорске. В ходе операции было уничтожено более трех сотен боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ликвидировании 600 украинских националистов под Одессой.