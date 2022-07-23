Зачем подменили гроб? Раскрыты странные подробности похорон Пьера Нарцисса

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Спустя месяц после смерти певца его останки захоронили на родине, в Камеруне.

Гроб камерунского певца Пьера Нарцисса подменили вовремя церемония прощания. Речь идет о траурной процессии, проходившей в Москве 30 июня. Здесь в последний путь проводить артиста смогли только спустя десять дней после смерти знаменитости.

Зачем это делать?

Как известно, дважды панихиду срывали камерунские родственники Нарцисса. Сначала, в первую дату прощания, когда у мемориального зала собрались родные и близкие певца, тело бывшей супруге певца Валерии Калачевой неожиданно не отдали. Оказалось, что родные знаменитости решили увезти останки в Камерун. Не состоялась церемония и во второй раз, и из-за препятствий, устроенных матерью и сестрой Нарцисса.

С третьего раза попытка увенчалась успехом. Но тоже не обошлось без приключений. По словам бывшей жены знаменитости, в полночь камерунская семья поменяла гроб артисту. Тот, в котором Валерия изначально договорилась хоронить любимого, вдруг не устроил его маму и сестру.

«Мы договорились, что прощание наконец состоится. Но при этом они опять исподтишка устроили сюрприз — в двенадцать ночи поменяли наш гроб на свой. А мы приготовили гроб белый с золотым. Он бы Пьеру понравился. Когда мы с ним смотрели чьи-то похороны по телевизору, то отмечали красоту мероприятия», — цитирует Калачеву MK.RU.

В итоге Валерии все же удалось отстоять свою правоту. Покойного все-таки положили в тот самый красивый белый гроб, за который Валерия заплатила огромные деньги. А вот в Камерун Нарцисс должен был отправиться, по желанию родных, в другом гробу.

В итоге история с преданием тела Нарцисса земле затянулась на целый месяц. Артиста не стало еще 21 июня, и только 23 июля он обрел вечный покой на родине в Камеруне. Церемония прощания прошла в деревне Дибомбари под Дуалой. Там собрались родные и близкие артиста, которые так долго откладывали событие на потом.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, на чьей стороне был российский закон в случае похорон Пьера Нарцисса в Москве.