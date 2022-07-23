«Секрет противника»: спецназовцы РФ нашли замаскированные позиции ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ

После обнаружения вражеских позиций бойцы, отойдя на безопасное расстояние, навели огонь артиллерии на технику националистов.

Силы специального назначения Западного военного округа (ЗВО) нашли замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры ликвидации националистов опубликованы Министерством обороны РФ.

«Производили разведпоисковые действия и наткнулись на так называемый секрет противника, около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам», — рассказал командир группы спецназа Андрей.

После этого группа российских спецназовцев отошла на безопасное расстояние, уточнила координаты обнаруженных позиций и навела по ним огонь артиллерии. В результате был нанесен точный удар по позициям ВСУ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что осталось от ВСУ на Нефтеперерабатывающем заводе под Лисичанском.