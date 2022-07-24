Охладиться хватит: рецепт летнего салата Нисуаз от шефа Емельяненко

Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

Обычно блюдо готовится с оливковым маслом, но маэстро решил пойти своим путем. Что из этого вышло?

Когда летний зной не дает покоя, на помощь приходят не только прохладительные напитки, но и холодные блюда. Шеф-повар Василий Емельяненко поделился с подписчиками авторским рецептом летнего салата Нисуаз на своем канале.

Ингредиенты

Молодой картофель — пять штук

Томат — две штуки

Огурец — одна штука

Листовой салат — 200 граммов

Кинза — один пучок

Молодой чеснок — половина зубчика

Яйцо — три штуки

Майонез — одна чайная ложка

Лимонная цедра — по вкусу

Лимонный сок — по вкусу

Тунец — одна банка

Подкопченные мидии — пять штук

Перец халапеньо — по вкусу

Соль — по вкусу

Способ приготовления

Картофель режется дольками и обжаривается на маленьком огне, в него добавляется чеснок. В это время нарезаются огурец, томат, сладкий лук и отваренное яйцо. Затем готовится заправка. В майонез добавляется лимонная цедра, тертый чеснок, оливковое масло из тунца. Также выдавливается лимонный сок и прибавляется молотый черный перец. Все взбивается венчиком.

После этого на тарелку выкладываются салат, оливки, томаты, огурец, маслины. Режется перец халапеньо и кладется в заправку. Пожаренный картофель присоединяется к овощам, затем все посыпается луком и кладутся яйца. Далее нарезается кинза и равномерно добавляется в блюдо. В заключение идут цельные куски тунца, заправка и мидии.

Приятного аппетита!

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