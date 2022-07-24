Охладиться хватит: рецепт летнего салата Нисуаз от шефа Емельяненко
Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко
Обычно блюдо готовится с оливковым маслом, но маэстро решил пойти своим путем. Что из этого вышло?
Когда летний зной не дает покоя, на помощь приходят не только прохладительные напитки, но и холодные блюда. Шеф-повар Василий Емельяненко поделился с подписчиками авторским рецептом летнего салата Нисуаз на своем канале.
Ингредиенты
Молодой картофель — пять штук
Томат — две штуки
Огурец — одна штука
Листовой салат — 200 граммов
Кинза — один пучок
Молодой чеснок — половина зубчика
Яйцо — три штуки
Майонез — одна чайная ложка
Лимонная цедра — по вкусу
Лимонный сок — по вкусу
Тунец — одна банка
Подкопченные мидии — пять штук
Перец халапеньо — по вкусу
Соль — по вкусу
Способ приготовления
Картофель режется дольками и обжаривается на маленьком огне, в него добавляется чеснок. В это время нарезаются огурец, томат, сладкий лук и отваренное яйцо. Затем готовится заправка. В майонез добавляется лимонная цедра, тертый чеснок, оливковое масло из тунца. Также выдавливается лимонный сок и прибавляется молотый черный перец. Все взбивается венчиком.
После этого на тарелку выкладываются салат, оливки, томаты, огурец, маслины. Режется перец халапеньо и кладется в заправку. Пожаренный картофель присоединяется к овощам, затем все посыпается луком и кладутся яйца. Далее нарезается кинза и равномерно добавляется в блюдо. В заключение идут цельные куски тунца, заправка и мидии.
Приятного аппетита!
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