В МИД Германии увидели угрозу для НАТО в совместном фото Путина и Эрдогана

Фото: Савостьянов Сергей /ТАСС

Глава ведомства удивлена, как турецкий лидер посмел запечатлеться с российским коллегой, которого на Западе обвиняют в «агрессии», ведь Турция входит в состав Североатлантического Альянса.

Глава МИД Германии возмущена совместным снимком турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным. Фото было сделано во время недавнего визита президента России в Тегеран. Анналена Бербок в интервью немецкой ежедневной газете Bild назвала кадр «вызовом для НАТО».

«То, что президент Турции на этом фото, мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться», — сказала Бербок.

Кроме того, она подчеркнула, что присутствие на фотографии турецкого лидера, является чем-то «непостижимым». Ведь на Западе Путина считают «агрессором», не приводя тому никаких подтверждений, а Турция входит в состав Североатлантического Альянса.

Владимир Путин прибыл в Тегеран 19 июля для участия в саммите «астанинского формата». Российский лидер провел встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи. По итогам переговоров Владимир Путин отметил, что саммит был полезен и конструктивен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая была международная реакция на встречу Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране.