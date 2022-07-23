«Самый романтичный мужчина»: Прилучный признался в любви Зепюр Брутян

Фото, видео: Instagram* / zepyur_brutyan

Если поначалу коллега звезды «Мажора» всячески скрывала возможные близкие отношения с ним, то теперь готова всему миру рассказывать о чувствах.

С каждым днем актриса Зепюр Брутян все больше раскрывает подробности отношений с Павлом Прилучным. На днях в социальной сети она показала трогательное послание от звезды сериала «Мажор», в котором тот признался ей в любви.

На опубликованном видео с букетом розовых роз, подаренных Прилучным. В цветах лежала записка со словами любви.

«Сегодня проснулась, а у меня такая нежность, да еще и послание. Обожаю! У меня самый романтичный мужчина», — похвасталась Брутян.

К слову, несколько дней назад Брутян спровоцировала слухи о беременности. Она выложила видео с заметно округлившимся животиком. Поклонники тут же связали скорую и внезапную свадьбу пары с интересным положением актрисы.

Напомним, В середине мая, скрывающий на протяжении нескольких лет роман с Мирославой Карпович, Прилучный внезапно стал публиковать совместные фото с Брутян. Они отправились на отдых на Маврикий. Параллельно же в сети появился снимок свидетельства о заключении брака. Якобы они расписались еще 12 мая. Поначалу влюбленные никак не комментировали поездку за границу. Напряжение среди поклонников нарастало. Точку решила поставить Брутян. Девушка заявила, что три недели с Прилучным — вовсе не свадебное путешествие, а работа над телепроектом.

Однако сайту KP.RU все-таки удалось выяснить истинное положение дел. Брутян и Прилучный действительно в мае стали мужем и женой. И теперь поклонники с нетерпением ожидают, когда пара признается и в том, что они теперь семья и вскоре станут родителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мирослава Карпович переживает расставание с Павлом Прилучным.

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