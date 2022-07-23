Япония не желает участия российской стороны в похоронах Синдзо Абэ

В Токио не намерены приглашать Путина на похороны Абэ

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Государственная церемония прощания с экс-премьером запланирована на 27 сентября.

Японское правительство планирует отказать Владимиру Путину в пересечении границы страны для присутствия на похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. В том случае, если он захочет их посетить. Об этом сообщает издание Nikkei.

«На российского лидера распространяется фактический запрет на въезд в страну, введенный в ответ на вторжение Москвы в Украину», — говорится в статье.

Между тем, планов присутствовать на государственных похоронах японского политика в планах у российского президента нет. Об этом ранее заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как известно, фактические похороны Абэ состоялись еще 12 июля. На них присутствовали родные и близкие друзья политика. В свою очередь государственная траурная церемония назначена на 27 сентября. Она пройдет на арене «Ниппон Будокан» в Токио.

Синдзо Абэ погиб при трагических обстоятельствах 8 июля — экс-премьер получил два огнестрельных ранения в грудь и шею прямо во время публичного выступления. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но выжить политику не удалось.

Сразу после нападения полиция задержала местного жителя Тэцуя Ямагами. Сначала он утверждал, что решился на убийство из-за политических убеждений, а после заявил, что считал политика связанным с некой группировкой. Его мать яко бы пожертвовала для этой организации деньги, из-за чего в семье испортились отношения.

В связи с кончиной Абэ Владмир Путин направил японской стороне соболезнование, назвав экс-пресмьера «выдающимся государственным деятелем», который многое сделал для развития добрых отношений между Россией и Японией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвиняемый в убийстве Синдзо Абэ намекал на свои планы совершить покушение в тайном письме.