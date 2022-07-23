Власти Крыма сообщили о преодолении полуостровом последней блокады

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На протяжении долгих лет Украина мстила региону за желание войти в состав России. Наконец, благодаря поддержке правительства необъятной все проблемы удалось устранить.

Крымский полуостров преодолел последнюю блокаду. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Уточняется, что речь идет о наладке энергоснабжения — в Херсонской области восстановили взорванные электроопоры.

«Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую», — приводит слова собеседника РИА Новости.

Крючков отметил, что вода поступает на полуостров благодаря разблокировке Северо-Крымского канала. Кроме того, транспортное сообщение между Запорожской и Херсонской областями восстановлено, а энергосистема закольцована.

Ранее министром энергетики Николаем Шульгиновым был дан старт работе двух линий электропередачи после восстановления. Они соединят российские, а также запорожские и херсонские энергосистемы. Теперь области не будут зависеть от Украины в вопросе электричества в случае отключения. Крым был полностью обесточен в ноябре 2015 года в результате взрыва электроопор.

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