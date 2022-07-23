Водитель фургона на полном ходу сбил 84-летнюю москвичку

Фото, видео: Depositphotos / AllaSerebrina; Telegram / moscowproc

После столкновения грузовик еще раз проехался по старушке колесами.

На севере Москвы пенсионерку сбил фургон службы доставки. Кадры происшествия появились в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.

Ничего не подозревающая 84-летняя женщина аккуратно и неторопливо шла по тротуару внутри двора. На видео можно увидеть, как за ее спиной появляется сдающая задом «ГАЗель».

Водитель фургона не обратил внимания на пенсионерку и на полном ходу буквально снес ее с ног, а потом вдобавок проехался по старушке задними колесами.

Пострадавшая доставлена в больницу. Специалисты оценивают состояние 84-летней пациентки как тяжелое. Прокуратурой начата проверка, в ходе которой будет вынесено процессуальное решение.

Незадолго до этого под Нижним Новгородом пьяный пенсионер на бешеной скорости задавил школьников, а потом отмыл от их крови машину и пытался избежать наказания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жутком ДТП на внутренней стороне МКАДа, в ходе которого столкнулись четыре автомобиля, а водителя одной из машин буквально катапультировало в воздух ударной волной.