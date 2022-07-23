В Минфине предупредили о мошенниках, собирающих данные россиян по видом опросов

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Преступников интересуют не столько деньги, сколько доверчивые люди.

Социологические опросы стали орудием в руках мошенников. Об этом журналистам сообщила эксперт Минфина Ольга Дайнеко.

«Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его „привлекательности“ для дальнейшего обмана», — приводит слова собеседницы РИА Новости.

Она подчеркнула, что звонки и сообщения, в том числе, полученные по электронной почте, стали вызывать у людей большую настороженность, если там упоминаются банковские счета. А вот что касается потребительских опросов, здесь человек охотно идет на контакт и общается. Потом формируются базы данных с жертвами. Их стоимость варьируется от количества в ней людей. Кроме того, они передаются из рук в руки и корректируются.

За счет понятия «скоринговый балл» дается характеристика того, насколько человек внушаем и доверчив. Знать особенности личности злоумышленникам необходимо помимо официальных данных.

Похищенные базы, содержащие миллионы строк оператора, обходятся дешевле, но в них слишком мало информации, поэтому преступникам приходится прилагать больше усилий. По мнению экспертов Банка России, мошенников сейчас интересуют не сами деньги, а люди, у которых их можно вымогать как можно дольше, используя разные предлоги.

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