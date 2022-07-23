Кадры из кабины пилота: российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ

Минобороны России показало видео работы Су-25 в ходе спецоперации на Украине

Фото, видео: ТАСС; Пресс-служба Минобороны РФ

В результате применения ракет были ликвидированы замаскированные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. В ведомстве рассказали, что в экипажи штурмовой авиации нанесли удары по военным объектам и технике.

Кроме того, в министерстве добавили, что пуски ракет производились парами с малых высот, а после успешно ликвидировали замаскированные укрытия ВСУ и бронетехнику украинских националистов.

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — гласит заявление в официальном Telegram-канале Минобороны.

Накануне Минобороны рассказало о других успехах российских военных. За прошедшие две недели ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС России в ходе спецоперации применили новейший ударный беспилотник «Ласточка».