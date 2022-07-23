Тимур Родригез о жене: «Как любая женщина, она не может не ревновать»

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У пары есть возможность проверять телефоны друг друга, но они ею не пользуются.

Будучи подключенным к детектору лжи, артист Тимур Родригез рассказал о недомолвках в семье на почве ревности.

«Как любая женщина, она не может не ревновать. Естественно, мы периодически об этом говорим. Моя жена не очень любит шоу-бизнес, зная на 80%, что он представляет. Скандалов у нас нет, но ей не нравится, когда я много отсутствую. Я очень нежно разговариваю со своей женой, и, если находиться рядом, от патоки может стать тошно», — признался шоумен в программе «Детектор».

Он добавил, что ревность захлестывает и его, когда он видит, что на его супругу кто-то смотрит. По его словам, Анна очень красивая женщина, производящая впечатление. В частности, его «бесит», что мужчины, идя со своими пассиями, «косят глаза» в сторону его второй половинки.

Вместе с тем он гордится Анной и прекрасно понимает, что она совершает прогулки в том числе, пока его нет рядом. Тем не менее, ревностные чувства не могут взять верх над любовью и идиллией в их семье, и супруги не поддаются негативу.

Родригез также подчеркнул, иногда ему хочется взять мобильник Анны и прочесть ее переписку, тем более, он знает пароль от устройства. Но нюанс отношений пары в том, что и муж, и жена знают коды от телефонов друг друга. Звезда не хочет изучать содержимое айфона жены, поскольку у него нет желания искать что-то нехорошее, испытывая от этого невроз.

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