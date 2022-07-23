Лолита на своем концерте высмеяла Блиновскую: «Вы пришли ко мне излечиться!»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Чтобы поклонники не пополняли кошельки инфоцыган, певица поделилась с ними своим бесплатным рецептом избавления от негатива.

Певица Лолита Милявская больно уколола блогера и тренера по личностному росту Елену Блиновскую, разбогатевшую на «Марафоне желаний». Она предостерегла зрителей от посещения разного рода курсов, а также контактов с инфоцыганами и предложила свой действенный способ наладить жизнь. Бесплатный, что немаловажно.

В ходе своего выступления в Петербурге звезда не раз обращалась к поклонникам с неожиданными откровениями и даже заигрывала с понравившимся мужчиной из зала — заявила, что хочет его и весь концерт пытается привлечь внимание. А тот, как назло, ничего не замечает и жвачку жует. Еще Лолита много шутила о возрасте и своем здоровье. С одной стороны, говорит, в ее лета можно лечь и уже не встать, зато с другой — пришла пора слушать только себя и делать, что хочется.

«Я знаю, почему многие ходят ко мне на концерты. Потому что у меня есть мантра. Это волшебная мантра. Если ее петь, то она изгоняет весь негатив. Я сейчас прям чувствую себя некой Блиновской. Кто знает, кто такая Блиновская? Кто из вас, твою мать, попал уже на это? Ну ничего, вы пришли ко мне излечиться», — цитирует знаменитость KP.RU.

По словам Лолиты, в любой сложной ситуации стоит петь ее хит «Пошлю его на…» — и все моментально наладится без тренингов Блиновской и прочих вспомогательных средств. Артистка попросила фанатов не забывать заветов «старухи Милявской», когда появится непреодолимая тяга отдать свои деньги очередному инфоцыгану.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Лолита попросила задержать вылет самолета с пассажирами из-за желания поспать.