Дарья Каплан подсела на таблетки после разрыва с Юликом: «Не смогла слезть»

Фото: Instagram * / mirna_kaplan

По словам знаменитой стримерши, экс-супруг употреблял запрещенные вещества вместе с ней, но теперь хочет только ее выставить пьяницей и наркоманкой.

Блогер Дарья Каплан призналась, что не может «слезть с таблеток» после развода с возлюбленным Юлием Онешко, известным как Юлик.

Бывший партнер девушки прежде заявлял, что многократно наблюдал пьяные выходки девушки, а также указывал на ее нездоровое увлечение медикаментами. Спорить с ним блогер не стала и рассказала фанатам правду о деструктивной зависимости.

Объяснила, что психиатр поставил диагноз — пограничное расстройство личности — и прописал лекарства. По истечении курса девушка начала сама себе «прописывать» таблетки.

«Я уже должна была заканчивать пить (препараты — Прим. ред.), но когда случилась вся эта *****, я просто не смогла с ее слезть. Я переставала пить — и мне вызывали (скорую помощь — Прим. ред), когда у меня истерика случилась, когда я хотела жизнь самоубийством покончить. Я это не скрываю. Да он сам жрал ее вместе со мной!» — рассказала Каплан в своем Telegram-канале.

Новости о развод молодых звезд гремят в соцсетях и прессе вот уже два месяца. Пара поженилась после шести лет отношений, но брак продлился считанные недели. После расставания звезды старались сохранить дружбу и продолжали проводить время вместе, но вскоре не выдержали и начали публично обмениваться упреками и обвинениями.

Кстати, как сообщила сама Каплан, пара еще официально не развелась.

«Это муж мой, кстати. До сих пор», — отметила блогер в аудиосообщении.

25-летняя Каплан наполнила свои аккаунты видеороликами с заплаканным лицом, сообщала об изменах, жестокости, жаловалась, что Онешко открыто говорил ей: «Я тебя больше не люблю». 29-летний роковой избранник заявил, в свою очередь, что бывшая уже три недели преследует его и не дает спокойно «двигаться дальше». Переводится это как «строить отношения с новой пассией». Дарья же не может поверить, что именно муж обнародовал всю «грязь» их расставания и сообщил миру о проблемах жены с медикаментами.

«Последние три месяца она ежедневно употребляла! Даша уже перестала быть человеком, которого я знал», — заявлял Онешко.

«Что ты делаешь сейчас — мне очень тяжело в это верить, потому что месяц назад мы просыпались, и ты говорил, что любишь меня. Не понимаю, насколько я была слепой и как этого не замечала», — сокрушается Каплан.

Как отметила блогер, только после сообщения о разводе она узнала о неверности избранника. Друзья и общие знакомые молчали, пока в паре царил мир, но теперь раскрыли все секреты Юлика. Каплан не устает повторять, что целых шесть лет беззаветно верила каждому слову Онешко и пребывала в мире иллюзий о семейном счастье.

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