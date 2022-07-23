Лавров: Черногорию и Северную Македонию хотят использовать в антироссийской игре

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ

Братский дух между россиянами, черногорцами и македонцами еще силен, уверен глава МИД РФ, но влияние Евросоюза и НАТО на политиков этих стран оказывается сильнее.

Евросоюз (ЕС) и НАТО пытаются сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре, заставляя политиков вступать в конфронтацию с Москвой. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ассоциации «Наше кино», опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Северная Македония сделала многое ради вступления в ЕС, но до сих пор так и не стала его частью. По мнению Лаврова, если это и произойдет, то нескоро. Вместо этого страна оказалась «втянутой в НАТО», а Альянс, в свою очередь, начал сеять в ней русофобские настроения и агрессию в отношении Кремля. То же произошло и с Черногорией.

«Пообещали вступление в ЕС, но сказали, что надо вступить в НАТО, присоединиться к санкциям, занять позицию, которая откровенно носит антироссийский характер. Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы по отношению к России, и тем, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их „инструментом“ в антироссийской игре», — сказал Лавров.

Дипломат подчеркнул, что лично наблюдал, как жители упомянутых стран относятся к общей с Россией историей. Его сильно впечатлил памятник барду Владимиру Высоцкому в городе Подгорица — на монументе выбиты строчки поэта: «Мне одного рожденья мало, расти бы мне из двух корней, жаль, Черногория не стала второю родиной моей». Сегодня Запад пытается стереть связь близких народов, которой прежде принято было гордиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Болгария, Северная Македония и Черногория сорвали визит Сергея Лаврова в Сербию.