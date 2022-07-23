Вдовец Русланы Писанки о своем состоянии: «Раздавленный, разбитый, разрушенный»

Фото: Instagram * / pisankaruslana

Актриса и телеведущая скончалась в возрасте 56 лет, она не справилась с агрессивной формой рака.

Вдовец украинской атрисы и телеведущей Русланы Писанки Игорь Исаков признался, что сокрушен своей утратой. После смерти жены он не сразу нашел в себе силы выйти на связь с друзьями и поклонниками, боялся читать бесчисленные сообщения с соболезнованиями. Мужчина старается последовать завету жизнерадостной супруги и смириться с судьбой.

«Мое состояние сейчас опишу синонимами: раздавленный, разбитый, разрушенный. Я знаю, что моей жене это никогда бы не понравилось, поэтому пытаюсь понемногу начать отпускать. Пытаюсь понять смысл ее любимой поговорки: „Жизнь прекрасна!“. Я точно знаю, что бог заберет ее, потому что она того стоит», — написал Исаков в своем блоге.

Смерть звезды сериала «Сваты» и популярных телешоу Русланы Писанки шокировала ее поклонников и коллег в России и на Украине. Все потому что актриса не афишировала болезнь и до последних дней сохраняла бодрость духа, даже успокаивала фанатов, узнавших о ее госпитализации: незадолго до смерти Писанка попала в больницу и перенесла операцию. Публике сообщила, что просто подвернула ногу.

По словам вдовца, он не смог бы так смело и стойко бороться с недугом, как его супруга. В нем, признался, нет воли и на половину подвига возлюбленной. Артистка ушла из жизни в Германии, куда переехала с мужем после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее, писал 5-tv.ru, Игорь Исаков рассказал, где состоятся прощание и похороны Русланы Писанки.

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