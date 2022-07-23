«Филя из-за Галкина нервничает»: как Киркоров пережил развод с Пугачевой

Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak

Давний друг короля отечественной эстрады рассказал, как тяжело знаменитый артист переживал развод с Примадонной.

Филипп Киркоров после расставания с Аллой Пугачевой не мог смотреть на ее нового избранника Максима Галкина и очень нервничал в его присутствии. Об этом журналистам рассказал давний друг певца, продюсер и концертный директор Хизри Байтазиев. Ему довелось лично наблюдать неловкую сцену во время праздника по поводу присвоения Киркорову звания заслуженного артиста РФ (с 2008 года — народный).

По словам Байтазиева, музыкант позвал его на вечеринку в честь важного в карьере события. За плечами коллег по шоу-бизнесу к тому моменту было уже много совместных проектов и курьезных, порой до слез смешных историй. Продюсеру при этом было неудобно являться на личный праздник, но приглашение он все же принял.

«Ну, беру египетские серебряные бокалы в подарок — у меня были на всякий случай припасены, — приезжаю, там Юдашкины, Буйновы… Галкин опять же. Филя из-за Галкина нервничает. И Пугачева там», — цитирует собеседника «МК».

Алла Пугачева и Филипп Киркоров были женаты с 1994 по 2005 годы. Исполнитель стал четвертым мужем Примадонны, детей в их союзе не было. Брак знаменитостей зарегистрировал в Санкт-Петербурге мэр города Анатолий Собчак. Спустя два месяца пара обвенчалась в Иерусалиме. Забирать свидетельство о разводе в 2005-м Пугачева приехала уже с Галкиным. Очевидцы отмечали, что на бывшем муже певицы «лица не было».

После расставания он переживал долгий период скандалов и профессиональных сложностей, однако сегодня снова блещет роскошными нарядами, регулярно украшает обложки и заголовки прессы, гастролирует с грандиозными шоу и воспитывает двоих детей — сына Мартина-Кристина и дочь Аллу-Викторию. Наследников королю эстрады родила суррогатная мать. Судя по совместным выходам в свет, с новым избранником Пугачевой Киркоров в итоге сумел найти общий язык и поддержать хорошие отношения.

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