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В Штатах всерьез думают о проблеме повышения цен на энергоресурсы и не хотят допустить дальнейшей инфляции, однако и ограничить прибыль Москвы с ее продажи тоже хочется.

В США обеспокоены дальнейшим повышением цен на энергоресуры, поэтому Вашингтон нуждается в том, чтобы Россия продолжала поставлять нефть на мировые рынки. По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, если этого не произойдет, то цены на ресурс продолжат расти.

«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», — цитирует РИА Новости ее слова.

Хитрый американский политик также отметила, что необходимо установить предельную цену на ресурсы из РФ таким образом, чтобы сократить прибыль Москвы с их продажи, но в то же время сохранить заинтересованность в продолжении поставок.