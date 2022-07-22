Уехавший в Израиль Шифрин рискует остаться без носа

Ефим Шифрин опубликовал видео с племянником, который щиплет его за нос

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram * / koteljnik

Соответствующее видео актер опубликовал у себя на странице в соцсети.

Актер Ефим Шифрин опубликовал видео, в котором один из внуков его брата схватил артиста за нос и сделал ему «сливу».

На это Шифрин заметил оператору, что у мальчика «довольно сильная рука» и засмеялся.

«Кажется, в Москву я вернусь без носа», — написал актер.

Поклонники, впрочем, не сильно огорчились перспективе увидеть артиста без носа.

«Мы вас обожаем с любой внешностью, самое главное — пополнение вашей афиши», — написал один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ефим Шифрин улетел из России в Израиль. Однако он не последовал примеру некоторых российских коллег по цеху, которые улетели за границу из-за политической позиции.

Поводом для отпуска стал визит к старшему брату шоумена Самуэлю Залмановичу. Мужчина проживает в Израиле еще с 1993 года, там у него есть жена и трое детей, а недавно появился еще один внук.

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