Врач рассказал о трех опасностях ватных палочек

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С помощью палочки можно, например, стереть защитный слой в ушном проходе из-за чего микробы смогут попасть в организм.

Использование ватных палочек для чистки ушей чревато тремя серьезными проблемами, о которых рассказал врач-оториноларинголог АО «Медицина» Игорь Маневич.

По его словам, ватной палочкой можно затолкать серу глубже в ушной проход, поэтому врачу будет сложнее вытащить ее. Засохшая сера образует пробку, которая впоследствии затвердевает. В этом случае пациенту могут прописать специальные ушные капли, которые размягчат серу в ухе, а затем врач сможет легко удалить пробку.

«Не рассчитав длину слухового прохода и сколько в нем серы, человек рискует повредить барабанную перепонку. Хорошо, если она заживет сама по себе, зарубцуется. А если она не зарубцуется, есть вероятность развития перфоративного отита, устранить который смогут уже отохирурги оперативными методами», — цитирует Газета.ру специалиста.

Кроме этого ватной палочкой, отмечает врач, можно повредить защитный слой внутри уха, который не дает внедриться в организм микробам. Когда человек трет нежную кожу в ушном проходе ватной палочкой и разрушает защитный слой, он открывает доступ микробами и из-за этого может развиться наружный отит, а кожа в ухе начнет отекать и зудеть.

Также специалист отмечает, что часто люди связывают неприятные ощущения в ухе с простудой или попаданием в ушную раковину воды.

«Но человеческое ухо устроено так, что оно не боится попадания воды в него. Можно сравнить его с воронкой — по устройству они схожи. И если в нем что-то застряло, вы не сможете ничего вытащить из него ватной палочкой, можно только протолкнуть серу или попавшую в ухо грязь дальше. Чтобы что-то вытащить, врач должен посветить в ухо, чтобы все увидеть, а потом специальными инструментами достать то, что мешает. Поэтому, главный совет, когда ухо заложено: ничего в него не засовывайте, никаких ватных палочек, а обратитесь к врачу», — говорит оториноларинголог.