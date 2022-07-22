Счет на минуты: как оказать первую помощь при укусе животного

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Наиболее серьезную опасность при нападении и укусе животного представляет бешенство, поскольку это заболевание — смертельное, отметил травматолог Виктор Волошин.

Укус животного, домашнего или дикого, всегда несет за собой определенные риски. Однако между атакой кошки и, например, обезьяны есть большая разница, в частности, по списку заболеваний, которыми может одарить в процессе нападения тот или иной зверь.

Травматолог Виктор Волошин рассказал 5-tv.ru о том, как правильно оказывать первую помощь в случае укуса животного и обязательно ли делать после нападения пресловутые 40 уколов в живот, которыми многих россиян с детства пугают мамы.

«Если укус, может быть кровотечение. Значит, надо наложить повязку, остановить кровотечение. Если есть возможности после остановки кровотечения обработать место вокруг раны, то, конечно, надо обработать, хотя бы даже с мылом», — напомнил о важности обеззараживания медик.

Если же повреждение большое, то следует обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Однако в любом случае укус дикого животного или, например, уличной собаки, состояние которой невозможно отследить, требует особого внимания.

«Передаваться могут любые инфекции, но из них наиболее серьезная это бешенство, потому что это — смертельно опасное заболевание. Его конкретно вылечить практически невозможно. Его можно только остановить в доступное время проведением мероприятий определенных, введением гамма-глобулина антирабического и так далее», — объяснил специалист.

Подобными случаями занимаются травматологи или хирурги. Если рана инфицирована, то это может повлечь серьезные осложнения, отметил Волошин. Важно понимать, насколько в процессе были повреждены сухожилия, мышцы, нервы, сосуды.

Отдельно медик подчеркнул, что специалисты ориентируются на распространение бешенства в определенных районах среди животных. Если инцидент произошел в потенциально опасном регионе с высоким риском распространения заболевания, то уколов не избежать.

«Если опасный район, то обязательно проводится профилактика. Есть ряд укусов — руки, лицо, голова, когда обязательно проводят не только вакцинацию для того, чтобы выработался иммунитет, а проводят непосредственно иммунотерапию», — рассказал врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасны для людей укусы диких обезьян.