Словила белочку: Волочкова выложила пугающее фото

Балерина Волочкова выложила странное ночное фото с непонятным существом на плече

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Балерину сравнили с демоном, а фотографию — с кадром из фильма ужасов.

Фанаты российской балерины Анастасии Волочковой разглядели белочку на плече танцовщицы. Она выложила в сеть фотографию, сделанную ночью. Волочкова стояла напротив костра, а на ее правом плече вырисовывался силуэт какого-то животного. Подписчики балерины заподозрили, что это белочка.

Фото: Instagram* / volochkova_art

«А на правом плече реально белочка… Допилась ты, матушка. Раньше были соболи на спинке, а теперь белочка на плече», — написал один из подписчиков балерины.

Кроме того из-за яркого света огня и окружающей темноты создался интересный визуальный эффект, который Волочкова дополнила своим фирменным выражением лица.

Из-за игры света и тени подписчики сравнили ее с «демоном» и предположили, что это кадр из фильма ужасов, кто-то даже разглядел на ногах танцовщицы трупные пятна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова поделилась со своими подписчиками кадрами, где Никита Джигурда оказывает звезде неоценимую поддержку — надевает на нее «заморские трусики».

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.