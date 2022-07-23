Съедобная помощь: как будет работать фудшеринг в России

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Продукты с истекающим сроком годности могут пригодиться тем, кто нуждается. И российское правительство планирует узаконить фудшеринг в стране.

Не хватает денег — получите бесплатно. Российское правительство намерено развивать программу фудшеринга, чтобы магазины могли раздавать продукты с истекающим сроком годности. Почему сейчас их проще выкинуть, чем, например, отправить на благотворительность, выяснил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Студент Александр в свободное от учебы время разгружает машины, просто так, ничего за это не получая. Он волонтер фудшеринга — один из тех, кто бесплатно развозит еду малообеспеченным, старикам, людям, для кого эта помощь критически необходима.

«Волонтерство — это то, чем ты можешь пожертвовать ради другого человека. И ты понимаешь, что людям это важно», — рассказал Александр.

Food share с английского переводится «делиться едой». И эта система уже давно действует в США, Канаде, ЕС. В России все больше компаний включаются в ее орбиту. Крупные магазины, кафе, торговые центры — все они привозят излишки своих продуктов сюда, на этот Московский склад.

Фудшеринг работает и в регионах. По улицам Челябинска ходит автобус жизни — внутри фрукты, овощи, хлеб, полевая кухня. Здесь не требуют документов и справок. Если человек просит продукты, значит они ему действительно нужны.

И это, как и в случае с московским фудшерингом, опять-таки — благотворительный фонд. Держится на простых волонтерах.

В Кисловодске у Светланы Тягуевой свой бизнес — она держит небольшое кафе. Готовит сама. А все, что остается, отдает бедным людям — тем, у кого проблемы с деньгами, кормит бесплатными обедами.

«Есть люди, которые даже в соцсетях мне пишут, может вам помощь нужна, может вам как-то помочь, я думаю, мы с кем-нибудь соединимся и людей не оставим», — поделилась Светлана.

Волонтерство набирает обороты. В стране появляется все больше бизнесменов и владельцев торговых сетей, которые бесплатно делятся излишками своих продуктов. В Минпромторге и Госдуме предлагают понятие «фудшеринг» закрепить законодательно и таким волонтерам помочь, создать систему, при которой делиться продуктами будет выгодно.

«Есть специализированные организации, которые занимаются вывозом такой продукции и ее утилизацией. Любые иные способы ее аккумуляции, они требуют серьезных затрат, что в принципе абсолютно невыгодно магазину», — отметил эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов.

Многие торговые сети отказываются делиться продуктами, даже теми, которые вот-вот превратятся в просрочку — по одной простой причине: когда они отдают продукты бесплатно, по закону все равно должны заплатить налог.

«Вынуждены были бы заплатить за эту продукцию налог на добавленную стоимость. Так как будто они ее продали. Что, разумеется, несправедливо и чрезвычайно убыточно», — объяснил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ

Волонтеры рады, что государство обратило на них внимание. И законодатели обдумывают, как это все сделать технически, они не сидят на месте. Московский юрист Марина Тимофеева свое свободное время тратит на то, чтобы разносить продукты старикам. И ей не жалко ни времени, ни денег, когда она слышит слова благодарности.