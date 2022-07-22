Шойгу разъяснил значения подписанных в Стамбуле документов

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Основная цель ряда встреч и договоренностей — решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Подписанием двух документов завершился приезд в Стамбул министра обороны России Сергея Шойгу.

«Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Хочу подчеркнуть, что данные документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет», — говорится в заявлении руководителя российского оборонного ведомства.

Согласно подписанному меморандуму в процесс снятия различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки подключается Организация объединенных наций (ООН). Второй документ отвечает за алгоритм, по которому будет вывозиться украинская сельхозпродукция из подконтрольных Украине черноморских портов. В частности, за основу было взято предложение России, которое предусматривало создание безопасного морского гуманитарного коридора для коммерческих судов туда и обратно.

«В соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций», — подчеркнул Шойгу.

Министр также добавил, что Киев обязан обеспечивать безопасность судоходства в территориальных водах Украины, а также проводить там противоминные мероприятия.

«Подписание данного документа стало возможным благодаря активной посреднической роли Турции и ООН. Рассчитываем на то, что ответственное выполнение предусмотренных документами мер станет практическим вкладом в решение задач мировой продовольственной безопасности», — резюмировал министр обороны РФ.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Сергей Шойгу встретился в Стамбуле со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, обсудив ситуацию в Черноморском регионе. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Министр обороны России в очередной раз напомнил и подчеркнул незаконность присутствия в Сирии американских военных.