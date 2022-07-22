Выживет ли Байден: выписанное ему лекарство эффективно только в первые дни

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Это лекарство, по мнению специалиста, используется только в Америке и не способно коренным образом повлиять на ситуацию с распространением COVID-19.

Препарат американской фармкомпании Pfizer, который используется для лечения президента США Джозефа Байдена довольно эффективен в первые два-три дня. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологи и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, в аптеках это лекарство купить нельзя, оно отпускается только по рецепту врача. Из-за этого проходит какое-то время, пока его получат и начнут применять.

«А его эффективность очень сильно зависит от времени. Если начинать в первые два-три дня болезни, то он довольно эффективный. В более поздние сроки его эффективность снижается», — цитирует РИА Новости слова специалиста.

Он отметил, что этот препарат был зарегистрирован в конце прошлого года и применяется в США.

«Если посмотреть на летальность вируса в Соединенных Штатах, то если бы лекарство сильно влияло на ситуацию, то можно было бы предполагать, что будет очень низкая летальность. На самом деле у них летальность выше, чем в европейских странах», — сказал Альтштейн.

По словам специалиста, препарат — ингибитор вирусной протеазы и при испытаниях дал хороший результат. Однако специалист усомнился в том, что этот препарат применяется где-либо еще кроме Штатов.