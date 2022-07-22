Шойгу встретился с главой МИД Турции Акаром и обсудил ситуацию в регионе

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Российский министр указал коллеге на незаконное пребывание американских военных на территории Сирии.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился в Стамбуле со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, обсудив ситуацию в Черноморском регионе. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Еще одним предметом для дискуссии стала обстановка на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. Шойгу напомнил коллеге, что на территории республики длительное время дислоцируются американские военные, что является явным нарушением международных норм. Помимо того, по словам Шойгу, на базах США в Сирии полным ходом идет подготовка боевиков террористических формирований.

Другим нарушением международного законодательства является введение Вашингтоном односторонних санкций в отношении официального правительства Сирии, указал российский министр. Рестрикции усугубляют и без того непростую гуманитарную обстановку в Сирии, в то время как американские военные держат под контролем целые районы страны и выкачивают из них углеводороды и полезные ископаемые.

Шойгу в разговоре с Акаром отметил необходимость поддерживать режим прекращения огня в Сирии. Ведомства двух стран постоянно контактируют по этому вопросу на различных уровнях.

Ранее 5-tv.ru писал о подписании Шойгу в Стамбуле важного документа, снимающего часть ограничений с России.