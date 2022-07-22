Украинский генерал Маломуж заявил о мобилизации пенсионеров для наступления

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Киевский режим для новой авантюры изыскивает «мощные резервы».

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж поддержал решение Киева о мобилизации пенсионеров, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане.

По его мнению, подобный маневр позволит добавить украинской армии несколько десятков тысяч человек. Эти силы планируют бросить на Херсон.

«Мы сейчас отвоевываем отдельные города, отдельные села на этом направлении, но это задача позитивная, но не решает комплексную проблему. Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого готовить очень мощные резервы. Я еще раз подчеркиваю, что мы мобилизуем очень много военнослужащих, тем более запаса, с военным опытом», — подчеркнул Маломуж в эфире канала «Да, это так».

Как отмечает Маломуж, в текущее время украинские солдаты якобы «отвоевывают» отдельные города и села на херсонском направлении. Он убежден в том, что сейчас Украине необходимо подготовить стратегическое наступление, для чего требуются «очень мощные резервы».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ в Славянске грабили дома мирных жителей под видом русских военных.