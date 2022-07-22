Суд обязал Максакову выплатить 30 тысяч рублей бывшему мужу

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Такое решение было принято после ходатайства Владимира Тюрина. Правда, изначально он просил намного больше.

Суд удовлетворил заявление бывшего мужа оперной певицы Марии Максаковой Владимира Тюрина и взыскал с нее 30 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Деньги взыскали в счет погашения судебных затрат, которые понес Тюрин во время громких тяжб — Максакова требовала лишить бывшего супруга родительских прав, однако суд отказал ей еще в октябре 2021 года. Суд удовлетворил требование Тюрина лишь частично, изначально он хотел с Максаковой 150 тысяч рублей.

«Взыскать с Максаковой-Игенбергс М. П. в пользу Тюрина В. А. о возмещении расходов на оплату услуг представителей в размере 30 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части заявления отказать», — говорится в решении суда.