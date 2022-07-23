Животная ярость: почему обезьяна может напасть на человека

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Хозяин экзотического животного обязан нести ответственность за поведение своего питомца и его последствия, уверена зоолог.

Обезьяна может напасть на человека из-за испуга, полового созревания или слабой психики. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова.

По словам зоолога, точное объяснение поведения обезьян получить невозможно, однако предположить, что пугает животных, почему они нападают, вполне реально.

«Я могу предположить, что обезьяна может напасть на человека, если он будет издавать громкие звуки или делать резкие движения, — отметила эксперт. — Животное испугается и будет атаковать. Более того, живое существо может иметь слабую психику, испытывать стресс, находиться на стадии полового созревания или пытаться самоутвердиться».

Дронова уверена — хозяин экзотического животного обязан контролировать его поведение и нести ответственность за возможные последствия действий примата.

«Хозяева отвечают за благополучие этих животных, а также за безопасность людей вокруг», — напомнила зоолог.

Вопрос стал особенно актуальным после попадания в больницу ребенка в Подмосковье после нападения обезьяны. Животное сбежало из частного зоопарка. Оно напало на малышку, родителям с трудом удалось вырвать девочку из лап зверя.

В результате встречи с обезьяной у ребенка были диагностированы переломы пальцев и глубокие порезы на теле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что назван предполагаемый владелец обезьяны, напавшей на ребенка в Подмосковье.