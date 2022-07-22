Канцлер Германии Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа

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По мнению политика, объяснения Москвы по сокращению поставок голубого топлива неубедительны.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа.

«Германия больше не может полагаться на Россию. Вот почему мы предпочитаем перестраховываться», — цитирует его издание Die Zeit.

Также он считает, что определенных мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам через трубопровод Украины, «Ямал», «Северный поток».

«Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», — заявил политик.

Шольц отметил, что заявления России о сокращении поставок газа из-за технических причин для Германии кажутся ему неубедительными.

Подобное заявление было сделано, несмотря на то, что Россия поставляет 40% от максимума по «Северному потоку». Поставки возобновились 21 июля по завершении плановых технических работ.

К слову, 11 июля в связи с плановыми работами для техобслуживания газопровода была приостановлена прокачка газа. Отмечалось, что приостановка была запланирована заранее и согласована с партнерами по транспортировке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что турбина «Северного потока» застряла при транзите в Германии.