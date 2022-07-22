Сбежавшая из России Брежнева заявила о выходе из депрессии

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Экс-солистка «ВИА Гры» активно высказывалась против СВО на Украине. Российские фанаты не поняли такого поведения: ее окрестили предательницей.

Сбежавшая из России певица Вера Брежнева сделала неожиданное признание в интернете. На своей страничке в социальной сети она написала о том, что вышла из депрессии.

«Я наконец-то снова начала слышать музыку… И даже здесь многое поменялось», — отметила артистка.

Звезда выступила против начала спецоперации России на Украине, а затем забросила творчество и даже саму себя. В июне она заявила, что становится совершенно другой и больше не считает нужным скрывать седину и морщины на фотографиях. К слову, раньше она это делала при помощи специальных фильтров.

Одно время селебрити была волонтером и помогала своим землякам. Исполнительнице шлягеров также не нравилось, что ее муж Константин Меладзе не комментирует текущую ситуацию между странами. А ведь она хотела, чтобы супруг поддержал ее на публике.

Масла в огонь добавили обсуждения в сети по поводу того, что у него может быть роман с экс-участницей группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. При этом последняя говорила общественности, что продюсер ее совершенно не интересует, поскольку она встретила свою любовь и счастлива.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая солистка «ВИА Гры» может стать причиной развода Меладзе и Брежневой.