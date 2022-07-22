Ученые предупредили о резком росте числа магнитных бурь

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До крупного «негативного» цикла остаются считанные годы.

По данным ученых, в ближайшие годы солнечная активность будет увеличена. Вследствие этого возрастет количество магнитных бурь на Земле. А это значит, метеозависимым следует быть предельно внимательными к своему здоровью.

«В какие-то периоды солнечная активность мала, пятен на солнце мало, вспышек мало, магнитных бурь мало или совсем нет. Год может вообще не быть магнитных бурь. Потом солнечная активность увеличивается, количество пятен растет, количество магнитных бурь растет. Этот цикл идет 11 лет. Мы сейчас за два-три года до максимума цикла, то есть, это период умеренной солнечной активности с тенденцией роста. В ближайшие годы магнитных бурь будет больше», — рассказал в беседе с URA.RU член-корреспондент академии наук Анатолий Петрукович.

По его словам, солнце не переходит в новое состояние. Все связано с колебанием, позже все пойдет на спад. Собеседник подчеркнул, что магнитные бури не могут сильно влиять на человеческое здоровье. В качестве примера он привел испытания над добровольцами. У них изменялось давление. У многих это может происходить и в нормальных пределах. Ситуация сравнима с влиянием на погоду и на состояния стресса. Специалист отметил, что, если человек нездоров, то магнитные бури могут привести к последствиям, но все индивидуально.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиян предупредили о мощной магнитной буре и ее последствиях.