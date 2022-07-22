Юрист объяснил, с кем останутся дети Галкина и Пугачевой в случае развода

Юрист Алешкин: в случае развода Галкина и Пугачевой дети могут остаться с отцом

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Как правило, суд принимает решение оставить детей с матерью, но в случае отпрысков Галкина и Пугачевой есть один немаловажный фактор.

При разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина их общие дети Лиза и Гарри могут остаться с отцом, считает юрист Андрей Алешкин.

Как объяснил специалист, главная причина такого возможного решения суда — возраст артистки (73 года). В таком случае перед судьями встает вполне логичный вопрос — сможет ли человек в таком почтенном возрасте полноценно воспитывать детей и ухаживать за ними?

«Это очень важно. Ведь как подчеркивает Верховный суд, решение о проживании с одним из родителей должно наиболее полно соответствовать интересам детей», — цитирует Андрея Алешкина KP.RU.

Решение детей суд учитывать не будет. Согласно судебной практике, мнение детей при разводе родителей учитывается только при достижении наследниками четырнадцатилетнего возраста.

Также юрист добавил, что при разводе Алла Пугачева может потерять и роскошный замок в Подмосковье. Многие ошибочно думают, что имение принадлежит певице, однако в реальности единственным и полноценным владельцем является Максим Галкин. Замок в деревне Грязь он купил еще до брака с Пугачевой. А закон непреклонен — при разводе делится только совместно нажитое в браке имущество.

Хотя Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже почти два десятка, в последнее время все чаще появляются подозрения в скором разрыве пары. Дело в расхождении интересов — Пугачева вместе с детьми хочет вернуться в Россию, а юморист все тянется на Запад. Несмотря на потуги Галкина, попытки обрести славу за счет обливания грязью родной страны успехов не приносят.

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