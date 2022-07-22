Поход в театр Микки Мауса закончился массовой дракой в Диснейленде

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В потасовке участвовали не менее 20 человек. Дерущихся пришлось растаскивать силой.

Волшебное королевство превратилось в боксерский ринг: в кулачных боях сошлись гости сказочного Диснейленда. В массовой драке участвовали не меньше двух десятков человек. Посетители перессорились в очереди за билетами.

Скандал между двумя семьями перерос серьезное выяснение отношений. Свидетели не остались в стороне и тоже присоединились. Бои смогла остановить только подоспевшая охрана. Вместо театра Микки Мауса один из зачинщиков отправился в больницу.