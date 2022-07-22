Жители России и Донбасса запустили флешмоб «С чего начинается Родина»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Участники записали клипы на фоне достопримечательностей своих городов.

«С чего начинается Родина». Вся Россия — от Камчатки до Калининграда — поет эту песню. Первым ее исполнил Марк Бернес в фильме «Щит и меч». Автор музыки — Вениамин Баснер, а вот стихи написал поэт Михаил Матусовский, уроженец Луганска.

В столице ЛНР ему поставили памятник — возле здания местной академии культуры, которая носит его имя. В следующем году песне исполняется 55 лет. Подарком к грядущему юбилею стал всероссийский флешмоб.

Участники записали клипы на фоне достопримечательностей своих городов. Организаторы отмечают, что песня стала мостом, соединившим на веки «наших людей и наши народы».