Россиянка Анна Кикина полетит на МКС на Crew Dragon не ранее 29 сентября

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

А пока она усиленно готовится к своей первой космической экспедиции.

НАСА почти на месяц перенесло старт ракеты Crew Dragon, которая должна доставить космонавта Анну Кикину на МКС. При транспортировке повредили ракету-носитель. В агентстве сообщили, что полет состоится не раньше 29 сентября.

Тем временем, россиянка сейчас усиленно готовится к своей первой космической экспедиции. Сегодня она сдает ответственный экзамен — Анне предстоит выполнять обязанности всех участников полета и в одиночку справляться с внештатными ситуациями. Внутри специального модуля, который имитирует космическую станцию. Перед экзаменом единственная российская женщина-космонавт рассказала, что возьмет с собой на орбиту:

«Обязательно возьму символ нашего города, моего родного города Новосибирск — „Городовичок“. Маленькую игрушечку».

По словам Анны, она готовилась к этой экспедиции десять лет. А до этого работала на радио в Новосибирске. Как-то услышала про конкурс — набирали новый отряд. И вот осталось совсем немного.