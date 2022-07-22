Горбатый кит чуть не проглотил двух девушек и выплюнул их обратно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bai Xuefei; 5-tv.ru

Шокирующие кадры с берегов Калифорнии вызвали шквал реакций у пользователей соцсетей.

У берегов Калифорнии горбатый кит едва не проглотил двух девушек. Они катались на каяке недалеко от берега. Внезапно из воды вынырнула гигантская рыбина с раскрытой пастью, и через мгновение женщины оказались у кита внутри.

Горбатые киты питаются исключительно мелкой пищей — ракообразными, стайной рыбой, моллюсками. Поэтому люди явно пришлись животному не по вкусу — кит выплюнул девушек обратно в воду. Никто не пострадал.